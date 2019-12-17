Московское "Динамо" в третий раз в сезоне уступило "Йокериту" в КХЛ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" на своем льду в овертайме уступило "Йокериту" из Хельсинки со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 4791 зрителей.

Победную шайбу забросил Виктор Лёв (62). В составе "Динамо" отличился Иван Игумнов (53-я минута), который провел свой 200-й матч в КХЛ. У "Йокерита" шайбу в основное время забросил Вели-Матти Савинайнен (60).

Команды встретились в третий раз в текущем сезоне, в предыдущих двух матчах сильнее также оказывался "Йокерит" (в Москве со счетом 2:1 ОТ и в Хельсинки со счетом 3:1).

"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 47 очков в 38 матчах. "Йокерит" располагается на четвертой строчке Западной конференции, имея в активе 47 очков после 36 матчей. "Йокерит" продлил победную серию до пяти матчей.

В следующем встрече "Динамо" сыграет с череповецкой "Северсталью" в четверг, в тот же день "Йокерит" примет ярославский "Локомотив".