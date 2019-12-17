"Зенит" проиграл "Маккаби" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 17 декабря. Санкт-петербургский баскетбольный клуб "Зенит" уступил израильскому "Маккаби" со счетом 71:82 в домашнем матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на "Сибур-Арене" в присутствии 3810 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Маккаби" Тайлер Дорси, в его активе 17 очков. В составе "Зенита" больше всех очков набрал форвард Уилл Томас - 15.

"Зенит" занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице, имея в активе три победы в 14 матчах. "Маккаби" идет четвертым, одержав 10 побед при четырех поражениях.

В следующем матче "Зенит" 19 декабря в гостях сыграет с турецким "Фенербахче". "Маккаби" в тот же день примет греческий "Панатинаикос".