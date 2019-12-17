Бразильский "Фламенго" стал первым финалистом клубного чемпионата мира по футболу

ТАСС, 17 декабря. Бразильский "Фламенго" одержал победу над "Аль-Хилялем" из Саудовской Аравии со счетом 3:1 в полуфинальном матче клубного чемпионата мира по футболу. Турнир, который организует Международная федерация футбола (ФИФА), проходит в Катаре.

В составе победителей забитыми мячами отметились Джорджиан де Арраскаэта (49-я минута) и Бруно Энрике (78), еще один мяч защитник "Аль-Хиляля" Али Аль-Булайхи отправил в собственные ворота (82). У проигравших отличился Салем Аль-Давсари (18). На 83-й минуте с поля за грубую игру был удален нападающий "Аль-Хиляля" Андре Каррильо.

В клубном чемпионате мира стартовали шесть победителей клубных турниров каждой из конфедераций, входящих в состав всемирной организации (английский "Ливерпуль", "Фламенго", мексиканский "Монтеррей", "Эсперанс", "Аль-Хиляль" и "Иенген спорт" из Новой Каледонии), а также "Аль-Садд" на правах чемпиона страны, принимающей клубный чемпионат мира.

В другом полуфинале, который пройдет в среду, встретятся английский "Ливерпуль" и мексиканский "Монтеррей". Финал турнира и матч за третье место состоятся в субботу.