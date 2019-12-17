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Журналист ТАСС Кузнецов претендует на премию Международной ассоциации спортивной прессы

На награду номинирован материал "Россия и допинг. Особенности национальной нетерпимости"

ТАСС, 17 декабря. Журналист ТАСС Артем Кузнецов вошел в список претендентов на премию от Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) в номинации "Лучшая колонка". Об этом сообщается на официальном сайте организации.

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На премию номинирован материал "Россия и допинг. Особенности национальной нетерпимости", вышедший на сайте ТАСС 5 февраля 2019 года. Также в данной номинации на награду претендует корреспондент сайта телеканала "Матч ТВ" Сергей Лисин, а в номинации "Самое красочное произведение" в список претендентов вошел обозреватель газеты "Спорт-Экспресс" Игорь Рабинер.

Шорт-лист претендентов в номинациях "Лучшая колонка" и "Самое красочное произведение" будет объявлен 15 января 2020 года, в каждой номинации будет представлено по три человека. Церемония вручения наград AIPS пройдет на конгрессе организации в Будапеште 3 февраля 2020 года.

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