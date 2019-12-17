Журналист ТАСС Кузнецов претендует на премию Международной ассоциации спортивной прессы

ТАСС, 17 декабря. Журналист ТАСС Артем Кузнецов вошел в список претендентов на премию от Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) в номинации "Лучшая колонка". Об этом сообщается на официальном сайте организации.

На премию номинирован материал "Россия и допинг. Особенности национальной нетерпимости", вышедший на сайте ТАСС 5 февраля 2019 года. Также в данной номинации на награду претендует корреспондент сайта телеканала "Матч ТВ" Сергей Лисин, а в номинации "Самое красочное произведение" в список претендентов вошел обозреватель газеты "Спорт-Экспресс" Игорь Рабинер.

Шорт-лист претендентов в номинациях "Лучшая колонка" и "Самое красочное произведение" будет объявлен 15 января 2020 года, в каждой номинации будет представлено по три человека. Церемония вручения наград AIPS пройдет на конгрессе организации в Будапеште 3 февраля 2020 года.