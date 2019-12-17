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КХЛ

Вишневский: хоккеисты "Спартака" хорошо поработали над игрой в большинстве во время паузы

Во вторник московский клуб разгромил "Витязь" со счетом 6:0

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты московского "Спартака" хорошо поработали над реализацией численного преимущества во время паузы на второй этап Евротура - Кубок Первого канала. Об этом ТАСС рассказал защитник красно-белых Дитрий Вишневский.

Во вторник "Спартак" переиграл "Витязь" со счетом 6:0, забросив три шайбы в большинстве. Первое численное преимущество в матче реализовал Вишневский. Тогда на льду у красно-белых одновременно находились три защитника.

"Получилось хорошее начало, в паузе хорошо поработали над большинством, сегодня реализовали. Мы наигрывали схему с тремя защитниками в большинстве, получалось здорово, вот сегодня забили. Надо дальше тренировать этот момент, будем продолжать. Я комфортно чувствую себя в большинстве в такой расстановке", - отметил Вишневский.

Первую шайбу на 11-й секунде матча забросил Михаил Юньков, ассистентами стали Михаил Котляревский и Максим Цыплаков. "Молодые ребята Котляревский и Цыплаков - молодцы, я рад за них. Если и дальше так будут продолжать играть, то все будет хорошо. Здорово сегодня действовали - и первую шайбу забросили, и много моментов создали, и прессинговали", - сказал Вишневский.

"Спартак" располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 45 очков в 37 матчах. "Витязь" занимает шестую строчку в Западной конференции, уступая "Спартаку" по дополнительным показателям (в активе подмосковной команды также 45 очков в 37 встречах). В следующем матче "Спартак" в пятницу примет "Сочи", в четверг "Витязь" дома сыграет с рижским "Динамо".

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