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Зимние олимпийские виды спорта

Победители "Ижевской винтовки" разных лет станут гостями юбилейных соревнований

Ожидается, что гонки посетят Валерий Медведцев, Алексей Кобелев, Николай Круглов - старший, Александр Ушаков и Анатолий Алябьев

ИЖЕВСК, 17 декабря. Власти Удмуртии пригласили на традиционные соревнования по биатлону "Ижевская винтовка", которые состоятся в конце декабря на территории республики в юбилейный 50-й раз, победителей стартов разных лет. Об этом сообщил во вторник журналистам министр спорта региона Александр Варшавский.

"Подготовка у нас идет полным ходом, мы планируем приезд уважаемых почетных гостей, подтвердили свое присутствие такие ветераны - совсем недавно герои нашего спорта - Валерий Медведцев, Алексей Кобелев, Николай Круглов (старший - прим. ТАСС), Александр Ушаков, Анатолий Алябьев. Все они в разные годы выигрывали "Ижевскую винтовку", - рассказал Варшавский.

Министр также уточнил, что непосредственно в соревнованиях должны принять участие Максим Цветков, Антон Бабиков, Виктория Сливко, а также воспитанники удмуртской школы биатлона - Ульяна Кайшева и Александр Поварницын.

"Ульяна Кайшева и Александр Поварницын уже сейчас готовятся к старту, тренируются на территории спортивного комплекса имени Демидова", - уточнил Варшавский.

В свою очередь руководитель федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов отметил, что на данный момент комплекс Демидова, где будут проходить гонки, фактически полностью готов к проведению соревнований и трудностей с подготовкой трассы, как это было в прошлом году из-за теплой погоды, не возникнет.

"В этом году работа идет более спокойная и планомерная, трассы процентов на 90-95 готовы. Также в этом году в сентябре приезжала международная комиссия союза биатлонистов, они приняли наш комплекс и подтвердили лицензию категории "Б", которая позволяет проводить соревнования в формате Кубка IBU (Кубок Международного союза биатлонистов - прим. ТАСС) и чемпионата Европы", - сказал Черезов.

О соревнованиях

Соревнования по биатлону "Ижевская винтовка" пройдут в 2019 году в 50-й раз. Гонки состоятся на территории Республиканского стрелково-спортивного комплекса имени генерал-майора Демидова с 26 по 29 декабря. В том числе по результатам стартов будет сформирована сборная команда России для участия в этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). В этом году в соревнованиях примут участие более 180 спортсменов - представителей 25 регионов.

В программе на 26 декабря намечены - гонка чемпионата России среди женщин на 15 км и спринт среди мужчин на 10 км в рамках Кубка России. 28 декабря - гонка чемпионата России на 20 км среди мужчин и спринт среди женщин на 7,5 км в рамках Кубка России. 29 декабря в рамках Кубка России состоятся спринты на 10 км среди мужчин и 7,5 км среди женщин. Также 28 декабря состоятся любительские соревнования.

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Зимние олимпийские виды спорта
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