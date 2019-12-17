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КХЛ

ЦСКА обыграл рижское "Динамо" и одержал третью победу подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1

ТАСС, 17 декабря. Московский ЦСКА одержал победу над рижским "Динамо" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей хет-триком отметился Максим Мамин (8, 35, 60-я минуты), еще одна шайба на счету Максима Шалунова (30), у проигравших отличился Картер Эштон (20).

Для ЦСКА эта победа стала третьей подряд в КХЛ. "Динамо" потерпело пятое поражение кряду. ЦСКА довел победную серию в матчах с командой из Риги до 12 встреч.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает второе место, набрав в 36 матчах 53 очка, "Динамо" с 27 очками после 38 встреч идет на последней, 12-й строчке.

В следующем матче ЦСКА в гостях, на "Газпром Арене", встретится с санкт-петербургским СКА, "Динамо" на выезде сыграет с подольским "Витязем". Оба матча пройдут 19 декабря.

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