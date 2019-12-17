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Футбол в Германии

Дортмундская "Боруссия" и "Лейпциг" сыграли вничью в матче чемпионата Германии по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:3
Нападающий "Лейпцига" Эмиль Форсберг и защитник "Боруссии" Ашраф Хакими EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
Описание
Нападающий "Лейпцига" Эмиль Форсберг и защитник "Боруссии" Ашраф Хакими
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

ТАСС, 18 декабря. Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Лейпцигом" со счетом 3:3 в домашнем матче 16-го тура чемпионата Германии по футболу.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Юлиан Вайгль (23-я минута), Юлиан Брандт (34) и Джейдон Санчо (55), у гостей отличились Тимо Вернер (47, 53) и Патрик Шик (78). Санчо стал самым молодым игроком бундеслиги, забившим в турнире 22 гола, в день матча с "Лейпцигом" ему было 19 лет 267 дней. Предыдущим обладателем рекорда был Хорст Кёппель, который в 1968 году в составе "Штутгарта" забил 22 гола в возрасте 19 лет 269 дней.

В турнирной таблице продолжает лидировать "Лейпциг", набравший 34 очка, "Боруссия" с 30 очками идет третьей. Второе место занимает "Боруссия" из Мёнхенгладбаха (31), которая свой матч проведет в среду на своем поле против "Падерборна".

В следующем туре "Боруссия" 20 декабря в гостях сыграет с "Хоффенхаймом", "Лейпциг" 21 декабря примет "Аугсбург".

Результаты других матчей игрового дня:

"Вердер" - "Майнц" - 0:5;

"Аугсбург" - "Фортуна" - 3:0;

"Унион Берлин" - "Хоффенхайм" - 0:2.

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