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Футбол в Англии

СМИ: Ибрагимович может стать игроком английского "Эвертона"

Последним клубом шведского футболиста был американский "Лос-Анджелес Гэлакси"
Златан Ибрагимович AP/Jae C. Hong
Описание
Златан Ибрагимович
© AP/Jae C. Hong

ТАСС, 18 декабря. Шведский нападающий Златан Ибрагимович может подписать контракт с английским футбольным клубом "Эвертон". Об этом сообщил итальянский журналист телеканала beIN Sports Танкреди Палмери.

Отмечается, что в кандидатуре Ибрагимовича заинтересован итальянский тренер Карло Анчелотти, который в ближайшее время должен возглавить "Эвертон". 38-летний футболист начал вести переговоры с английским клубом в минувшие выходные.

Ранее сообщалось об интересе к шведскому игроку со стороны итальянских "Милана" и "Наполи". Переговоры с "Миланом" еще не завершены, однако Ибрагимовича не устраивает предложенная ему заработная плата. Нападающий запрашивает сумму, которая больше на 40%, чем может себе позволить итальянская команда. По информации источника, "Эвертон" тоже еще не удовлетворил запрос футболиста, но переговоры уже находятся в продвинутой стадии, вопрос должен решиться в случае подписания контракта с Анчелотти.

Последним клубом Ибрагимовича был американский "Лос-Анджелес Гэлакси", контракт с которым истек в декабре. За команду он сыграл 57 матчей, отметился 52 забитыми мячами и 14 голевыми пасами.

На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Милан", "Интер"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран. В Англии форвард выступал за "Манчестер Юнайтед" и становился победителем Лиги Европы. В составе сборной Швеции Ибрагимович провел 116 матчей, в которых отличился 62 раза, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Нападающий 11 раз признавался футболистом года в Швеции (2005, 2007-2016).

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