Шайба Кучерова помогла "Тампе" победить "Оттаву" в матче НХЛ

ТАСС, 18 декабря. "Тампа-Бэй" дома одержала победу над "Оттавой" со счетом 4:3 в овертайме встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Одну из шайб забросил российский нападающий хозяев Никита Кучеров.

В составе победителей отличились Кучеров (8-я минута), Седрик Пакетт (18), Брэйден Пойнт (24) и Энтони Сирелли (65 ОТ). Российский защитник Михаил Сергачев результативными действиями не отметился, а голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 25 бросков по воротам. Теперь на счету Кучерова 35 (11 шайб + 24 передачи) очков в текущем регулярном чемпионате НХЛ, в активе Сергачева 16 (4+12) баллов за результативность.

У проигравших голами отметились Марк Боровицки (12), Коннор Браун (25) и Энтони Дюклэр (56). Нападающий Владислав Наместников сделал одну результативную передачу в эпизоде с голом Боровицки, а вот форвард Артем Анисимов очков не набрал. В активе Наместникова 17 (7+10) баллов в сезоне, у Анисимова - 6 (5+1).

В другом матче дня "Лос-Анджелес" на выезде в овертайме победил "Бостон" со счетом 4:3. Результативной передачей отметился нападающий гостей Николай Прохоркин, который в регулярном чемпионате набрал 8 (4+4) очков. "Филадельфия" дома обыграла "Анахайм" со счетом 4:1. Ассистентом в эпизоде с одним из голов хозяев выступил защитник Иван Проворов, имеющий теперь в активе 21 (7+14) балл в текущем сезоне.

"Торонто" на своей площадке победил "Баффало" - 5:3. Нападающий хозяев Илья Михеев забросил шайбу в пустые ворота, гол стал для хоккеиста шестым в сезоне, всего на его счету 19 (6+13) очков. "Нэшвилл" на выезде разгромил "Нью-Йорк Айлендерс" - 8:3. Голкипер гостей Семен Варламов вышел на площадку в третьем периоде, сделал шесть сейвов и пропустил три шайбы.