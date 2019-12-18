{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Шайба Кучерова помогла "Тампе" победить "Оттаву" в матче НХЛ

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3
Никита Кучеров (слева) AP Photo/Chris O'Meara
Описание
Никита Кучеров (слева)
© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 18 декабря. "Тампа-Бэй" дома одержала победу над "Оттавой" со счетом 4:3 в овертайме встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Одну из шайб забросил российский нападающий хозяев Никита Кучеров.

В составе победителей отличились Кучеров (8-я минута), Седрик Пакетт (18), Брэйден Пойнт (24) и Энтони Сирелли (65 ОТ). Российский защитник Михаил Сергачев результативными действиями не отметился, а голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 25 бросков по воротам. Теперь на счету Кучерова 35 (11 шайб + 24 передачи) очков в текущем регулярном чемпионате НХЛ, в активе Сергачева 16 (4+12) баллов за результативность.

У проигравших голами отметились Марк Боровицки (12), Коннор Браун (25) и Энтони Дюклэр (56). Нападающий Владислав Наместников сделал одну результативную передачу в эпизоде с голом Боровицки, а вот форвард Артем Анисимов очков не набрал. В активе Наместникова 17 (7+10) баллов в сезоне, у Анисимова - 6 (5+1).

В другом матче дня "Лос-Анджелес" на выезде в овертайме победил "Бостон" со счетом 4:3. Результативной передачей отметился нападающий гостей Николай Прохоркин, который в регулярном чемпионате набрал 8 (4+4) очков. "Филадельфия" дома обыграла "Анахайм" со счетом 4:1. Ассистентом в эпизоде с одним из голов хозяев выступил защитник Иван Проворов, имеющий теперь в активе 21 (7+14) балл в текущем сезоне.

"Торонто" на своей площадке победил "Баффало" - 5:3. Нападающий хозяев Илья Михеев забросил шайбу в пустые ворота, гол стал для хоккеиста шестым в сезоне, всего на его счету 19 (6+13) очков. "Нэшвилл" на выезде разгромил "Нью-Йорк Айлендерс" - 8:3. Голкипер гостей Семен Варламов вышел на площадку в третьем периоде, сделал шесть сейвов и пропустил три шайбы.

Реклама на ТАСС
Футбол в Англии
СМИ: Артета станет главным тренером английского футбольного клуба "Арсенал"
Контракт будет рассчитан на 3,5 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС