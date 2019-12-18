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НХЛ

"Питтсбург" обыграл "Калгари". Малкин забросил 400-ю шайбу в НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1
Евгений Малкин AP Photo/Gene J. Puskar
Описание
Евгений Малкин
© AP Photo/Gene J. Puskar

ТАСС, 18 декабря. "Питтсбург" победил "Калгари" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Джон Марино (33-я минута), Брайан Раст (34), российский форвард Евгений Малкин (59) и Крис Летанг (59). Также Малкин отметился результативной передачей в эпизоде с голом Раста. У проигравших шайбу забросил Джонни Годро (17).

Гол стал для Малкина 400-м в заокеанской карьере. Также нападающий вышел на чистое четвертое место по количеству очков среди российских хоккеистов в истории НХЛ. В активе Малкина теперь 1031 (400 шайб + 631 передача) балл за результативность. Первые три места занимают Александр Овечкин (1244), Сергей Федоров (1179) и Александр Могильный (1032).

Малкин также лидирует по среднему количеству набранных очков за матч - 1,18 балла. Из действующих игроков ближе всего к 33-летнему нападающему располагаются Овечкин (1,11), Никита Кучеров (1,04) и Артемий Панарин (1,02).

В турнирной таблице Восточной конференции "Питтсбург" занимает пятое место, набрав 44 очка в 34 матчах. "Калгари", который проиграл вторую встречу подряд, расположился на восьмом месте на Западе с 40 очками в 36 играх.

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