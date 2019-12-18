Фигуристы Мишина и Галлямов считают санкции WADA несправедливыми

ТАСС, 18 декабря. Россиянка Анастасия Мишина, выступающая в парном фигурном катании с Александром Галлямовым, заявила, что дисциплинарные решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта являются несправедливыми. Об этом она рассказала в интервью изданию "Газета.Ru".

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады). Решение исполкома WADA еще не вступило в силу, 19 декабря российская сторона может официально не согласиться с решением. В таком случае точку в разбирательстве поставит Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

"Это, конечно, несправедливо. Но что мы можем вообще сделать? Только принять и понять. Но даже если мы будем выступать только под нейтральным флагом, все равно все будут знать, что мы русские", - заявила Мишина.

Галлямов также отметил, что к их паре никогда не было претензий со стороны WADA. "Мы следим за тем, чтобы у нас не было проблем с допингом. Мы есть в пуле тестирования и отмечаем всегда, где находимся. Когда сдаем пробы, нужно писать, какие препараты ты употреблял за последний месяц до сдачи, и мы спокойно можем сказать, что все это соблюдаем", - сказал в интервью Галлямов.

Российская пара заняла третье место в финале Гран-при, который проходил в Турине. Для 18-летней Мишиной и 20-летнего Галлямова нынешний сезон - первый на взрослом уровне. Фигуристы являются победителями чемпионата мира среди юниоров (2019), а также они стали лучшими в финале юниорского Гран-при (2018).