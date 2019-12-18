{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристы Мишина и Галлямов считают санкции WADA несправедливыми

По словам спортсменов, к их паре никогда не было претензий со стороны Всемирного антидопингового агентства

ТАСС, 18 декабря. Россиянка Анастасия Мишина, выступающая в парном фигурном катании с Александром Галлямовым, заявила, что дисциплинарные решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта являются несправедливыми. Об этом она рассказала в интервью изданию "Газета.Ru".

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады). Решение исполкома WADA еще не вступило в силу, 19 декабря российская сторона может официально не согласиться с решением. В таком случае точку в разбирательстве поставит Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

"Это, конечно, несправедливо. Но что мы можем вообще сделать? Только принять и понять. Но даже если мы будем выступать только под нейтральным флагом, все равно все будут знать, что мы русские", - заявила Мишина.

Галлямов также отметил, что к их паре никогда не было претензий со стороны WADA. "Мы следим за тем, чтобы у нас не было проблем с допингом. Мы есть в пуле тестирования и отмечаем всегда, где находимся. Когда сдаем пробы, нужно писать, какие препараты ты употреблял за последний месяц до сдачи, и мы спокойно можем сказать, что все это соблюдаем", - сказал в интервью Галлямов.

Российская пара заняла третье место в финале Гран-при, который проходил в Турине. Для 18-летней Мишиной и 20-летнего Галлямова нынешний сезон - первый на взрослом уровне. Фигуристы являются победителями чемпионата мира среди юниоров (2019), а также они стали лучшими в финале юниорского Гран-при (2018).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
НХЛ
Размах на рубль. Кто из россиян не оправдал дорогостоящие контракты НХЛ
В этой компании присутствует член Зала хоккейной славы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС