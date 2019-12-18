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Футбол в Италии

СМИ: Буффон намерен продлить контракт с "Ювентусом" до 2021 года

Действующий контракт игрока закончится 30 июня 2020 года

ТАСС, 18 декабря. Голкипер Джанлуиджи Буффон собирается подписать новый контракт с туринским "Ювентусом". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Calciomercato.

Действующий контракт Буффона закончится 30 июня 2020 года. Как сообщается, 41-летний голкипер хочет продлить соглашение еще на один сезон.

Буффон дебютировал во взрослом футболе 19 ноября 1995 года, выйдя в матче чемпионата Италии в составе "Пармы", которая встречалась с "Миланом" (0:0). В 2001 году за €52 млн его приобрел "Ювентус", что на тот момент стало самым дорогим трансфером вратаря в истории. Летом 2018 года Буффон перешел во французский клуб ПСЖ, но спустя год вернулся в "Ювентус".

Буффон является девятикратным чемпионом Италии, пятикратным обладателем Кубка Италии, также в его послужном списке есть победа в Кубке УЕФА и звание чемпиона Франции. За сборную Италии Буффон провел 176 матчей. В составе национальной команды он становился чемпионом мира (2006) и серебряным призером чемпионата Европы (2012).

За 16 туров нынешнего чемпионата Италии Буффон шесть раз выходил на поле в составе "Ювентуса". Ему осталось провести одну встречу до повторения рекорда Паоло Мальдини по количеству матчей в национальном первенстве (647).

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