{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Голодец считает, что матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге станут большим праздником

Город примет три игры групповой стадии и один из четвертьфиналов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге станут большим праздником, подготовка к турниру идет полным ходом. Об этом журналистам рассказала вице-премьер правительства Ольга Голодец после заседания попечительского совета Российского футбольного союза (РФС).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи турнира пройдут в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

"Обсуждались основные направления работы РФС. Они включают в себя вопросы не только профессионального, но и детского и женского футбола. Обсуждали пляжный футбол, мини-футбол, даже киберфутбол, у всех есть свои задачи. Амбициозная программа", - сказала Голодец.

"Главный вопрос - подготовка к чемпионату Европы, она идет полным ходом. Российский футбол ожидает огромный праздник. Открытие состоится на Дворцовой площади, это большой подарок от города. Мы надеемся на интерес к нашей стране, культуре и российскому футболу", - добавила она.

Также вице-премьер рассказала о важности поддержки детского футбола. "Это часть программы "Спорт - норма жизни". Мы выделяем субсидию для поддержки детских тренеров, также мы будем выделять деньги на строительство детских полей", - подчеркнула она.

Теги
Евро-2020
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Футболист сборной России Федор Кудряшов покинул "Сочи"
Защитник ушел по обоюдной договоренности с клубом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС