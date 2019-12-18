Голодец считает, что матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге станут большим праздником

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге станут большим праздником, подготовка к турниру идет полным ходом. Об этом журналистам рассказала вице-премьер правительства Ольга Голодец после заседания попечительского совета Российского футбольного союза (РФС).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи турнира пройдут в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

"Обсуждались основные направления работы РФС. Они включают в себя вопросы не только профессионального, но и детского и женского футбола. Обсуждали пляжный футбол, мини-футбол, даже киберфутбол, у всех есть свои задачи. Амбициозная программа", - сказала Голодец.

"Главный вопрос - подготовка к чемпионату Европы, она идет полным ходом. Российский футбол ожидает огромный праздник. Открытие состоится на Дворцовой площади, это большой подарок от города. Мы надеемся на интерес к нашей стране, культуре и российскому футболу", - добавила она.

Также вице-премьер рассказала о важности поддержки детского футбола. "Это часть программы "Спорт - норма жизни". Мы выделяем субсидию для поддержки детских тренеров, также мы будем выделять деньги на строительство детских полей", - подчеркнула она.