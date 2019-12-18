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Шахматные турниры

Непомнящий сыграет в финале этапа Гран-при FIDE в Иерусалиме

Его соперником станет Вэй И или Давид Навара

ТАСС, 18 декабря. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом во второй партии полуфинала заключительного, четвертого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Иерусалиме.

В первой партии полуфинала, которая прошла во вторник, Непомнящий одержал победу над французом.

Второй финалист определится в четверг по итогам тай-брейка между китайцем Вэй И и чехом Давидом Наварой. В обеих классических партиях шахматисты сыграли вничью.

Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два раунда, полуфиналы и финал. По итогам четырех этапов Гран-при два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в следующем году.

Одним из двух шахматистов стал россиянин Александр Грищук, набравший достаточное количество баллов (20), чтобы остаться в двойке лучших по итогам четырех этапов. Вашье-Лаграв на данный момент идет вторым, набрав 16 баллов, Непомнящий - третьим (15). Для попадания на турнир претендентов российскому гроссмейстеру требуется победа в финале.

Призовой фонд одного этапа составляет €130 тыс. Дополнительные €280 тыс. будут распределены между участниками по итогам всего Гран-при. Этап Гран-при в Иерусалиме завершится 22 или 23 декабря (в случае тай-брейка в финале).

Теги
Шахматные турниры
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