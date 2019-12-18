Казанский "Зенит" обыграл турецкий "Халкбанк" в матче волейбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 18 декабря. Российский "Зенит" (Казань) на выезде выиграл у турецкого "Халкбанка" в третьем туре группового раунда волейбольной Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 3-1 (24:26, 25:23, 25:20, 25:22).

"Зенит" после двух игр имеет 4 очка, благодаря чему занимает второе место в группе С. Лидирует бельгийский "Нолико" (4 очка, 2 матча), третьим идет польский "Ястшембский Венгель" (3, 1), четвертым - "Халкбанк" (1, 3). В следующем матче "Зенит" встретится с "Ястшембским Венгелем" - игра первого тура была перенесена на 18 января из-за участия казанцев в клубном чемпионате мира.

Также в турнире принимают участие кемеровский "Кузбасс" и "Факел" из Нового Уренгоя, команды занимают первые два места в группе В.

В Лиге чемпионов 20 команд разделены на пять групп, в плей-офф выйдут победители групп и три лучшие команды из тех, что займут вторые места.