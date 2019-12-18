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Еврокубки

УНИКС победил "Дарюшшафаку" в матче баскетбольного Еврокубка

Встреча завершилась со счетом 71:68

КАЗАНЬ, 18 декабря. Российский баскетбольный клуб УНИКС (Казань) дома победил со счетом 71:68 турецкую "Дарюшшафаку" в матче заключительного, десятого тура группового этапа Еврокубка.

Самым результативным игроком встречи стал форвард турецкого клуба Джаррод Джонс, набравший 15 очков. У казанцев больше всех очков на счету защитника Евгения Колесникова (14).

В турнирной таблице УНИКС с шестью победами занимает первое место. Казанцы во вторник обеспечили себе место в топ-16 после поражения французского "Нантера" от итальянской "Брешии", также вышедшей в следующий этап (78:85). "Дарюшшафака" выиграла пять встреч и закончила групповой этап на третьем месте. В топ-16 Еврокубка выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

Днем ранее краснодарский "Локомотив-Кубань" проиграл в гостях турецкому "Тофашу" (90:92) и не сумел пробиться в плей-офф.

Еврокубок - второй по силе баскетбольный турнир в Европе. Главным соревнованием является Евролига.

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