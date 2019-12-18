"Торпедо" потерпело пятое поражение подряд в КХЛ, проиграв дома "Барысу"

ТАСС, 18 декабря. Нурсултанский "Барыс" обыграл в гостях нижегородское "Торпедо" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Корбэн Найт (22-я и 56-я минуты), Егор Петухов (46) и Дмитрий Шевченко (48).

Найт в дебютном сезоне в КХЛ набрал 21-е очко (11 голов + 10 результативных передач) в 35 матчах. В последних пяти встречах на счету канадца семь очков (5+2).

"Торпедо" потерпело пятое поражение кряду и с 42 очками в 39 матчах занимает восьмую строчку таблицы Западной конференции. "Барыс" победил в последних трех встречах и идет третьим на Востоке, набрав 48 очков в 36 играх.

В следующем матче "Торпедо" сыграет 21 декабря на выезде с пекинским "Куньлунем", "Барыс" днем ранее встретится в гостях с подольским "Витязем".

В другом матче игрового дня "Куньлунь" во второй раз за два дня обыграл владивостокский "Адмирал" (6:3), минское "Динамо" проиграло восьмую встречу кряду, уступив дома "Сочи" (2:5).