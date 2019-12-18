ЦСКА победил "Црвену Звезду" в домашнем матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российский ЦСКА победил дома сербскую "Црвену Звезду" со счетом 100:74 в матче 14-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Москве в присутствии 6011 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Майк Джеймс, в активе которого 29 очков. У сербского клуба больше всего очков на счету Деяна Давидоваца (17).

Для ЦСКА эта встреча стала самой результативной в нынешнем розыгрыше Евролиги, до этого армейцы набрали 99 очков в домашнем матче против подмосковных "Химок" (99:86).

ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице, в активе команды девять побед в 14 матчах. "Црвена Звезда" с девятью поражениями при пяти победах располагается на 14-м месте.

В следующем матче ЦСКА 20 декабря примет турецкий "Анадолу Эфес", который российская команда победила в финале прошлого розыгрыша Евролиги. "Црвена Звезда" в тот же день примет греческий "Олимпиакос".