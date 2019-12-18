{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Еврокубки

ЦСКА победил "Црвену Звезду" в домашнем матче баскетбольной Евролиги

Российская команда впервые в сезоне Евролиги набрала 100 очков
Описание
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российский ЦСКА победил дома сербскую "Црвену Звезду" со счетом 100:74 в матче 14-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Москве в присутствии 6011 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Майк Джеймс, в активе которого 29 очков. У сербского клуба больше всего очков на счету Деяна Давидоваца (17).

Для ЦСКА эта встреча стала самой результативной в нынешнем розыгрыше Евролиги, до этого армейцы набрали 99 очков в домашнем матче против подмосковных "Химок" (99:86).

ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице, в активе команды девять побед в 14 матчах. "Црвена Звезда" с девятью поражениями при пяти победах располагается на 14-м месте.

В следующем матче ЦСКА 20 декабря примет турецкий "Анадолу Эфес", который российская команда победила в финале прошлого розыгрыша Евролиги. "Црвена Звезда" в тот же день примет греческий "Олимпиакос".

Реклама на ТАСС
Футбол в Италии
Буффон повторил рекорд по числу матчей в чемпионате Италии
Голкипер сравнялся с защитником Паоло Мальдини, на их счету по 647 игр
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС