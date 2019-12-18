РУСАДА рассмотрит вопрос передачи в суд дела о санкциях WADA к российскому спорту

ТАСС, 19 декабря. Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в четверг даст официальную оценку санкциям, которые были приняты 9 декабря в отношении организации и российского спорта. Дело будет передано в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, который поставит точку в разбирательстве, если РУСАДА не согласится с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Заседание наблюдательного совета пройдет 19 декабря в московском офисе организации. В состав руководящего органа антидопингового агентства входит семь человек, которые примут решение большинством голосов. Председателем является управляющий партнер компании Ernst & Young по России Александр Ивлев, вице-председателем - академик РАМН Владимир Чехонин. В наблюдательный совет также входят руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, представитель Паралимпийского комитета России (ПКР) Андрей Строкин, Герой России летчик-космонавт Сергей Рязанский и директор правового департамента Министерства спорта России Андрей Миняев.

У РУСАДА есть 21 день на предоставление ответа на решение исполкома WADA. 9 декабря он единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия, что должно повлечь санкции в отношении российского спорта: страна на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Кроме того, государственным служащим и членам Олимпийского комитета России (ОКР) будет запрещено посещать указанные события в качестве официальных лиц.

Если наблюдательный совет РУСАДА не согласится с решением, то WADA подаст официальное уведомление о споре в CAS. В противном случае оно вступит в силу 31 декабря. Однако тогда 21 день на апелляцию будут иметь международные спортивные организации, ОКР и ПКР.

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус выступает против рассмотрения дела в суде, так как считает небольшими шансы российской стороны на успех. Министр спорта Павел Колобков заявил, что у России есть все основания на разбирательство в CAS.

Российский спорт подвергся санкциям из-за махинаций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки на допинг российских спортсменов с 2012 по 2015 год. WADA установило, что искаженная информация скрывает возможное нарушение антидопинговых правил 145 спортсменами. Сохранение идентичности базы данных являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.