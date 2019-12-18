{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

РУСАДА рассмотрит вопрос передачи в суд дела о санкциях WADA к российскому спорту

Заседание наблюдательного совета организации пройдет 19 декабря в Москве
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 19 декабря. Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в четверг даст официальную оценку санкциям, которые были приняты 9 декабря в отношении организации и российского спорта. Дело будет передано в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, который поставит точку в разбирательстве, если РУСАДА не согласится с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Заседание наблюдательного совета пройдет 19 декабря в московском офисе организации. В состав руководящего органа антидопингового агентства входит семь человек, которые примут решение большинством голосов. Председателем является управляющий партнер компании Ernst & Young по России Александр Ивлев, вице-председателем - академик РАМН Владимир Чехонин. В наблюдательный совет также входят руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, представитель Паралимпийского комитета России (ПКР) Андрей Строкин, Герой России летчик-космонавт Сергей Рязанский и директор правового департамента Министерства спорта России Андрей Миняев.

У РУСАДА есть 21 день на предоставление ответа на решение исполкома WADA. 9 декабря он единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия, что должно повлечь санкции в отношении российского спорта: страна на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Кроме того, государственным служащим и членам Олимпийского комитета России (ОКР) будет запрещено посещать указанные события в качестве официальных лиц.

Если наблюдательный совет РУСАДА не согласится с решением, то WADA подаст официальное уведомление о споре в CAS. В противном случае оно вступит в силу 31 декабря. Однако тогда 21 день на апелляцию будут иметь международные спортивные организации, ОКР и ПКР.

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус выступает против рассмотрения дела в суде, так как считает небольшими шансы российской стороны на успех. Министр спорта Павел Колобков заявил, что у России есть все основания на разбирательство в CAS.

Российский спорт подвергся санкциям из-за махинаций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки на допинг российских спортсменов с 2012 по 2015 год. WADA установило, что искаженная информация скрывает возможное нарушение антидопинговых правил 145 спортсменами. Сохранение идентичности базы данных являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
Футбол в Англии
"Манчестер Юнайтед" сыграет против "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка английской лиги
В четвертьфинальном матче манкунианцы разгромили "Колчестер"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС