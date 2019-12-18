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КХЛ

ХК "Спартак" обменял вратаря Трушкова в "Адмирал"

Московский клуб получил денежную компенсацию

ТАСС, 19 декабря. Московский "Спартак", выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), обменял российского голкипера Александра Трушкова во владивостокский "Адмирал", получив за него денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

"Спартак" желает Александру Трушкову огромных успехов", - говорится в заявлении пресс-службы.

Трушкову 23 года, он провел за "Спартак" 19 матчей в КХЛ с коэффициентом надежности 2,70 (90% отраженных бросков). Также вратарь выступал за воскресенский "Химик" (фарм-клуб "Спартака") в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), всего провел 76 матчей с коэффициентом надежности 2,36 (92,3% отраженных бросков). В текущем сезоне он не провел ни одного матча в КХЛ, в ВХЛ сыграл 20 матчей с коэффициентом надежности 3,17 (89,4% отраженных бросков). В 2014 году хоккеист стал обладателем Кубка Харламова в Молодежной хоккейной лиге, выступая за МХК "Спартак".

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