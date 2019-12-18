СМИ: тренер "Монако" Жардим может быть уволен в случае поражения от "Лилля"

ТАСС, 19 декабря. "Монако" может уволить Леонарду Жардима с поста главного тренера клуба в случае поражения от "Лилля" в ближайшем туре чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Get French Football News.

"Монако", выступающий в системе французского футбола, примет "Лилль" в матче 19-го тура в воскресенье. Во вторник "Монако" вылетел из Кубка французской лиги, уступив на своем поле "Лиллю" (0:3) в матче 1/8 финала.

Президентом "Монако" является Дмитрий Рыболовлев, вице-президентом и генеральным директором - Олег Петров. В составе клуба выступает российский полузащитник Александр Головин, который перешел в "Монако" летом 2018 года, подписав пятилетний контракт.

Жардим возглавляет "Монако" с января 2019 года, ранее Жардим работал на посту главного тренера клуба с июля 2014 года по октябрь 2018-го. Под руководством португальца "Монако" стал чемпионом Франции в сезоне-2016/17, сам специалист был признан лучшим тренером лиги в сезоне и лучшим тренером Португалии в 2017 году. В том же сезоне команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух встреч уступила итальянскому "Ювентусу" (0:2, 1:2).

"Монако" располагается на девятом месте в чемпионате Франции, команда провела 17 матчей, в которых набрала 25 очков. В последних трех турах монегаски набрали 7 очков.