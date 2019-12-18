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Футбол в Англии

"Манчестер Юнайтед" сыграет против "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка английской лиги

В четвертьфинальном матче манкунианцы разгромили "Колчестер"
Описание
© AP Photo/Jon Super

ТАСС, 19 декабря. Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", выступающий в высшем дивизионе чемпионата Англии по футболу, дома победил "Колчестер", который играет в четвертой по силе лиге, со счетом 3:0 в матче 1/4 финала Кубка английской лиги.

В составе манкунианцев отличились Маркус Рэшфорд (51-я минута) и Антони Марсьяль (61). Еще один мяч игрок "Колчестера" Райан Джексон отправил в свои ворота (56).

Ранее в четвертьфинальных матчах "Лестер" на выезде в серии пенальти переиграл "Эвертон" (2:2, 4:2 - по пенальти). "Манчестер Сити" на выезде переиграл "Оксфорд Юнайтед" (третья лига) со счетом 3:1, "Астон Вилла" дома разгромила "Ливерпуль" (5:0). Гостям пришлось отправить на матч молодежный состав из-за параллельного участия в клубном чемпионате мира.

В полуфинале "Манчестер Юнайтед" примет "Манчестер Сити", "Астон Вилла сыграет с "Лестером". Стадия 1/2 финала пройдет в два матча. "Лестер" примет "Астон Виллу" 6 января 2020 года, ответный матч в Бирмингеме состоится 27 января. Во второй паре первая встреча пройдет на стадионе "Манчестер Юнайтед" 6 января, ответная - на арене соперника 27 января.

"Манчестер Сити" шесть раз становился победителем турнира. "Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" выигрывали трофей по пять раз, "Лестер" - трижды.

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