"Нью-Джерси" победил "Анахайм" в матче НХЛ. Гусев отметился результативной передачей

ТАСС, 19 декабря. "Нью-Джерси" обыграл "Анахайм" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:1. Российский форвард хозяев Никита Гусев сделал одну результативную передачу.

В составе "Нью-Джерси" отличились Нико Хишир (22-я минута), Кайл Палмиери (32) и Сами Ватанен (42). У "Анахайма" шайбу забросил Адам Энрике (4). Гусев отметился результативной передачей в эпизоде с голом Палмиери.

Россиянин провел на площадке 15 минут 33 секунды и нанес один бросок по воротам, заработав показатель полезности "-1". На счету 27-летнего россиянина 15 (5 шайб + 10 передач) очков в 30 матчах. Гусев переехал в НХЛ по ходу розыгрыша плей-офф сезона-2018/19, подписав соглашение с "Вегасом", но не провел ни одной встречи за команду. В июле россиянина обменяли в "Нью-Джерси", с которым форвард подписал двухлетний контракт.

"Нью-Джерси" занимает 15-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 27 очков после 33 матчей. "Анахайм" располагается на последней строчке на Западе, набрав 32 очка в 35 встречах. В следующем матче "Нью-Джерси" 21 декабря на выезде сыграет с "Вашингтоном", "Анахайм" в этот же день в гостях встретится с "Нью-Йорк Айлендерс".