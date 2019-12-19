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Летние олимпийские виды спорта

Выборы руководства Европейской федерации тяжелой атлетики пройдут 2 апреля в Москве

С 2 по 12 апреля 2020 года в столице состоится чемпионат Европы по тяжелой атлетике

ТАСС, 19 декабря. Выборы нового руководства Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) состоятся в Москве 2 апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба EWF.

Выборы пройдут во время чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который пройдет в Москве с 2 по 12 апреля на Малой спортивной арене в Лужниках. Процесс выдвижения кандидатур начался 4 декабря нынешнего года, окончательный список кандидатов станет известен в марте 2020-го.

На данный момент в состав руководства EWF входит бывший глава Федерации тяжелой атлетики России Сергей Сырцов, в EWF он занимает пост первого вице-президента.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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