Номер в отеле в Петербурге на время Евро-2020 будет стоить от 1000 до 525 тыс. рублей

ТАСС, 19 декабря. Правительство России установило максимальную стоимость гостиничных номеров на время проведения в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Так, самые дорогие апартаменты в категории "пять звезд" не должны стоить дороже 525 тысяч рублей в сутки, самое дешевое место в номере хостела - 1000 рублей в сутки.

Как говорится пояснительной записке к постановлению кабинета министров, опубликованному на сайте правительства, "установлена максимальная стоимость гостиничного обслуживания в Санкт-Петербурге на срок, начинающийся за 10 календарных дней до дня проведения в городе первого матча Евро-2020 и заканчивающийся через 10 календарных дней после дня проведения последнего матча, в рамках периода проведения Евро 2020". "Максимальная стоимость установлена для различных категорий номеров в гостиницах от категории "пять звезд" до категории "без звезд". При этом предусмотрено, что цена номера (места в номере) в гостиницах, расположенных в Санкт-Петербурге, в этот период не может превышать установленную максимальную стоимость, в том числе в случае бронирования или оплаты такого номера или места в номере со дня вступления в силу настоящего постановления до окончания указанного срока", - отмечается в документе.

По мнению специалистов, "принятые решения позволят предотвратить спекулятивный рост цен на гостиничные услуги в Санкт-Петербурге в период проведения Евро 2020".

В документе приводятся максимальные цены на все категории гостиничных номеров. Так, номер в пятизвездочном отеле обойдется не дороже 30 тысяч рублей за сутки, в четырехзвездочном - от 94 до 22 тысяч рублей в сутки, "три звезды" - от 30 до 15 тысяч рублей в сутки, "две звезды" - от 12 до 1,5 тысячи рублей в сутки, "одна звезда" - от 5 тысяч рублей в сутки.

В мае в законодательство были внесены изменения, которыми в том числе предусмотрено государственное регулирование стоимости гостиничного обслуживания во время проведения матчей. При установлении стоимости гостиничного обслуживания должны учитываться положения гарантий правительства России, предоставленных в адрес Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в составе заявочной книги.