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Евро-2020

Номер в отеле в Петербурге на время Евро-2020 будет стоить от 1000 до 525 тыс. рублей

Пятизвездочный отель обойдется не дороже 30 тысяч рублей за сутки

ТАСС, 19 декабря. Правительство России установило максимальную стоимость гостиничных номеров на время проведения в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Так, самые дорогие апартаменты в категории "пять звезд" не должны стоить дороже 525 тысяч рублей в сутки, самое дешевое место в номере хостела - 1000 рублей в сутки.

Как говорится пояснительной записке к постановлению кабинета министров, опубликованному на сайте правительства, "установлена максимальная стоимость гостиничного обслуживания в Санкт-Петербурге на срок, начинающийся за 10 календарных дней до дня проведения в городе первого матча Евро-2020 и заканчивающийся через 10 календарных дней после дня проведения последнего матча, в рамках периода проведения Евро 2020". "Максимальная стоимость установлена для различных категорий номеров в гостиницах от категории "пять звезд" до категории "без звезд". При этом предусмотрено, что цена номера (места в номере) в гостиницах, расположенных в Санкт-Петербурге, в этот период не может превышать установленную максимальную стоимость, в том числе в случае бронирования или оплаты такого номера или места в номере со дня вступления в силу настоящего постановления до окончания указанного срока", - отмечается в документе.

По мнению специалистов, "принятые решения позволят предотвратить спекулятивный рост цен на гостиничные услуги в Санкт-Петербурге в период проведения Евро 2020".

В документе приводятся максимальные цены на все категории гостиничных номеров. Так, номер в пятизвездочном отеле обойдется не дороже 30 тысяч рублей за сутки, в четырехзвездочном - от 94 до 22 тысяч рублей в сутки, "три звезды" - от 30 до 15 тысяч рублей в сутки, "две звезды" - от 12 до 1,5 тысячи рублей в сутки, "одна звезда" - от 5 тысяч рублей в сутки.

В мае в законодательство были внесены изменения, которыми в том числе предусмотрено государственное регулирование стоимости гостиничного обслуживания во время проведения матчей. При установлении стоимости гостиничного обслуживания должны учитываться положения гарантий правительства России, предоставленных в адрес Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в составе заявочной книги.

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Евро-2020
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