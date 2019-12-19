"Ливерпуль" подписал контракт с японским футболистом Минамино

ТАСС, 19 декабря. "Ливерпуль" согласовал условия контракта с японским нападающим австрийского "Зальцбурга" Такуми Минамино. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу английской команды.

Минамино официально станет игроком "Ливерпуля" 1 января 2020 года, когда будет открыто трансферное окно в Английской премьер-лиге (АПЛ). Сумма выкупа составит €8,5 млн, срок контракта не сообщается. 24-летний японец будет выступать под 18-м номером.

"Исполнилась моя мечта стать футболистом "Ливерпуля". Играть в АПЛ - одна из главных целей в моей жизни, я считаю, что это лучший чемпионат в мире. Я надеялся, что когда-нибудь буду здесь выступать, но никогда не думал, что смогу играть в такой команде, теперь я хочу выиграть чемпионат и Лигу чемпионов", - цитирует Минамино официальный сайт "Ливерпуля".

В нынешнем сезоне японский форвард провел за "Зальцбург" в разных турнирах 22 матча, в которых забил девять мячей и отдал 11 голевых передач. Минувшей осенью, выступая за австрийский клуб, Минамино дважды встречался с "Ливерпулем" в рамках группового турнира Лиги чемпионов. В матче, прошедшем в Англии, в котором "Зальцбург" уступил 3:4, японец стал автором одного из голов австрийской команды. В составе "Зальцбурга" японец пять раз выиграл национальный чемпионат и стал четырехкратным обладателем Кубка Австрии.

В составе национальной сборной Минамино провел 22 матча, забив 11 мячей.