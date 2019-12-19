Баскетболист ЦСКА Джеймс признан лучшим игроком 14-го тура Евролиги

ТАСС, 19 декабря. Американский защитник московского баскетбольного клуба ЦСКА Майк Джеймс назван лучшим игроком 14-го тура Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В среду ЦСКА на своей площадке выиграл у сербской "Црвены Звезды" со счетом 100:74, Джеймс набрал 29 очков (22 очка в первой половине), сделал по три подбора и передачи. Американец в третий раз в сезоне признан лучшим игроком тура в Евролиге, ранее он был выбран лучшим по итогам первого и восьмого туров.

Второе место в списке лучших игроков 14-го тура занял российский защитник "Химок" Алексей Швед, который набрал 36 очков, сделал девять передач, три подбора и вынудил соперников набрать 11 фолов. "Химки" на выезде в овертайме уступили греческому "Олимпиакосу" со счетом 98:109.

ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице, в активе команды девять побед в 14 матчах. В следующем матче ЦСКА 20 декабря на выезде сыграет с лидером, турецким "Анадолу Эфесом", которого российская команда победила в финале прошлого сезона Евролиги.