Клуб ВХЛ "Ижсталь" прекратит сотрудничество с "Авангардом"

ИЖЕВСК, 19 декабря. /ТАСС/. Клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Ижсталь" из Удмуртии прекратит сотрудничество с финалистом Кубка Гагарина сезона-2018/19 омским "Авангардом" со следующего сезона, сообщил в четверг в Instagram глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Были попытки у нас сотрудничать с омским "Авангардом", но я оцениваю как болельщик опыт неудачным, поэтому уже в следующем сезоне мы сотрудничать точно не будем. Команда старается, но не все получается. Да, мы сократили бюджет [клуба], мы делали это вынуждено, я много раз объяснял почему, но зато мы больше денег добавили в развитие детского хоккея, строим и ледовые дворцы, и коробки, делаем классный Кубок Калашникова", - сказал Бречалов.

Глава республики уточнил, что по итогам сезона руководство проанализирует результаты, показанные командой, и примет решение о дальнейшем развитии коллектива.

"Тут разные есть мнения, чтобы только наши воспитанники играли, кто-то говорит, давайте укрепляться. Мы разберем итоги этого сезона, еще много игр впереди, сделаем выводы. Задача, как и прежде, бороться за призовые места в ВХЛ, поэтому повестка "Ижстали" у меня не выходит, она тоже в приоритете", - добавил руководитель региона.

В конце апреля 2019 года стало известно, что "Авангард" будет сотрудничать с "Ижсталью". Согласно договоренностям, омский клуб готов делегировать в команду из Ижевска своих игроков. На данный момент клуб из Удмуртии располагается на 30-м месте в ВХЛ, после 34 игр в активе команды 27 очков. "Авангард" после 38 игр в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги занимает вторую строчку в Восточной конференции, набрав 50 очков.