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Мировой футбол

ФИФА пожизненно дисквалифицировала бывшего члена комитета организации

Ариэль Альварадо признан виновным в нарушении кодекса этики ФИФА

ТАСС, 19 декабря. Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно отстранила от любой деятельности, связанной с футболом на международном и национальном уровне, бывшего члена комитета организации Ариэля Альварадо за взяточничество. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Судебная палата независимого комитета ФИФА по этике признала Альварадо виновным в нарушении кодекса этики организации. В период с 2009 по 2011 год функционер был связан с коррупционной схемой по продаже телевизионных и маркетинговых прав на турниры под эгидой Панамской федерации футбола и Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Кроме того, на Альварадо наложен штраф в размере 500 тыс. швейцарских франков (€457,5 тыс.). Решение об отстранении Альварадо вступило в силу в четверг.

Альварадо до 2010 года был президентом Панамской федерации футбола и членом исполкома КОНКАКАФ.

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