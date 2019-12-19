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Кубок мира по биатлону

Немецкий биатлонист Долль победил в спринте на этапе Кубка мира во Франции

Второе место занял норвежец Тарьей Бё, третье - француз Кентен Фийон-Майе
Бенедикт Долль AP Photo/Matthias Schrader
Описание
Бенедикт Долль
© AP Photo/Matthias Schrader

ТАСС, 19 декабря. Немецкий биатлонист Бенедикт Долль одержал победу в спринте на этапе Кубка мира во французском Анси.

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29-летний Долль преодолел 10 км за 23 минуты 22,1 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второе место занял норвежец Тарьей Бё (отставание 9,4 секунды; 0 промахов), третье - француз Кентен Фийон-Майе (+11,3; 0).

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, который пришел к финишу 11-м (+44,8; 0), Никита Поршнев стал 24-м (+1.12,1; 0), Матвей Елисеев - 28-м (+1.16,4; 1), Евгений Гараничев - 29-м (+1.17,6; 0), Дмитрий Малышко - 41-м (+1.38,9; 1), Эдуард Латыпов - 55-м (+2.05,5; 1).

На двух предыдущих этапах сезона Логинов занимал третье и четвертое места в спринте. Для Поршнева результат стал лучшим в карьере в личных гонках в рамках Кубка мира.

Общий зачет Кубка мира продолжает возглавлять норвежец Йоханнес Бё с 254 очками, вторым идет его брат Тарьей Бё (222) , третьим - француз Симон Дестьё (209). Логинов занимает четвертое место (207). В спринтерском зачете после трех этапов на первом месте расположился Йоханнес Бё (163), на втором - Тарьей Бё (146), третьим идет Логинов (121). В зачете Кубка наций лидирует сборная Норвегии (2926), вторую строчку занимают французы (2684), третье место делят команды России и Германии (2453).

Третий этап Кубка мира продолжится в пятницу женским спринтом, начало - 16:15 мск.

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Кубок мира по биатлону
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