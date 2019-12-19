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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

ОКР и ПКР выберут претендентов для представления интересов РУСАДА в CAS

24 декабря пройдет ближайшее заседание исполкома ОКР, на котором будут рассмотрены рекомендация оспорить решение WADA и вопрос юридической защиты интересов ОКР

ТАСС, 19 декабря. Олимпийский и Паралимпийский комитеты России (ОКР и ПКР) будут выбирать претендентов для представления интересов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

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Также ОКР и ПКР проведут отбор экспертов, поставят задачи, разработают техническое задание, определят существенные условия договора с юридической фирмой и экспертной организацией, организуют координацию работы юристов и экспертов.

24 декабря пройдет ближайшее заседание исполкома ОКР (одного из учредителей РУСАДА), на котором будут рассмотрены рекомендация оспорить решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) и вопрос юридической защиты интересов ОКР. Организация имеет право независимо выступить в качестве стороны, интересы которой были затронуты решениями WADA.

РУСАДА необходимо до 30 декабря отправить ответ на решение исполкома WADA. Всемирное антидопинговое агентство должно будет подать официальное уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ чемпионаты мира и Олимпиады. Согласно решению исполкома, российским госслужащим, руководителям ОКР и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать крупные спортивные мероприятия, занимать посты в международных спортивных организациях.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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