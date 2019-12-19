РФС провел совещание по безопасности с представителями правоохранительных органов

ТАСС, 19 декабря. Руководство Российского футбольного союза (РФС), представители органов власти и правоохранительных структур провели совещание по обеспечению безопасности во время матчей. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Инициатором совещания выступил РФС. В повестку дня вошли вопросы сближения позиций всех сторон, совершенствование нормативно-правовых актов, аспекты работы координационного штаба во время матчей. По итогам совещания была создана межведомственная рабочая группа для повышения безопасности и комфорта зрителей во время матчей.

В декабре произошел резонансный конфликт между фанатами "Спартака" и представителями правопорядка. 1 декабря перед матчем 18-го тура чемпионата России между "Зенитом" и московским "Спартаком" (1:0) в Санкт-Петербурге были задержаны, как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, около 90 футбольных фанатов за мелкое хулиганство, большинство из них поддерживали "Спартак". После этого организация болельщиков красно-белых "Фратрия" призвала фанатов клубов Российской премьер-лиги покинуть трибуны на 30-й минуте каждого матча 19-го тура, болельщики некоторых клубов поддержали акцию.