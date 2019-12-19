Российская "Уралочка" одержала первую победу в женской волейбольной Лиге чемпионов

ТАСС, 19 декабря. Российский волейбольный клуб "Уралочка" (Свердловская область) обыграл болгарскую "Марицу" в третьем матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3-2 (25:17, 18:25, 18:25, 25:22, 15:13) в пользу российской команды. Эта победа стала первой для "Уралочки" на групповом этапе.

После трех туров "Уралочка" с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы Е. Лидируют французские "Канны" (8), второе место занимает московское "Динамо" (6), замыкает таблицу "Марица" (1).

В следующем туре "Уралочка" встретится 21 января на выезде с "Каннами", "Марица" 23 января сыграет в гостях с "Динамо".