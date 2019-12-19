{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Российская "Уралочка" одержала первую победу в женской волейбольной Лиге чемпионов

В пяти сетах была обыграна болгарская "Марица"

ТАСС, 19 декабря. Российский волейбольный клуб "Уралочка" (Свердловская область) обыграл болгарскую "Марицу" в третьем матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3-2 (25:17, 18:25, 18:25, 25:22, 15:13) в пользу российской команды. Эта победа стала первой для "Уралочки" на групповом этапе.

После трех туров "Уралочка" с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы Е. Лидируют французские "Канны" (8), второе место занимает московское "Динамо" (6), замыкает таблицу "Марица" (1).

В следующем туре "Уралочка" встретится 21 января на выезде с "Каннами", "Марица" 23 января сыграет в гостях с "Динамо".

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Путин направил приветствие участникам и гостям бала "Звезды студенческого спорта"
Президент подчеркнул, что государство и впредь будет поддерживать студентов-спортсменов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС