Канадский форвард Макмиллан перешел в клуб КХЛ "Авангард"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. "Авангард", выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), подписал контракт с канадским нападающим Брэндоном Макмилланом до конца сезона. Об этом сообщила пресс-служба омского клуба.

Макмиллан перешел в "Авангард" в результате обмена с рижским "Динамо", латвийский клуб получил денежную компенсацию. В 34 играх текущего сезона КХЛ он забросил 9 шайб и отдал 11 результативных передач. За все время вступления в КХЛ канадец провел 192 матча, набрав 86 очков (45+41).

"Укрепить линию нападения перед дедлайном - одна из главных задач для нас. "Авангард" должен играть мощнее и результативнее, мы видим возможности для усиления реализации большинства. Макмиллан уже не первый год в КХЛ, он хорошо адаптирован к нашему хоккею, выделяется своей результативностью и характером. Как настоящий канадец, он не уступает в борьбе, всегда сражается до конца", - цитирует президента "Авангарда" Максима Сушинского официальный сайт клуба.

Макмиллану 29 лет, в 2008 году он был выбран "Анахаймом" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под 85-м номером. Помимо "Дакс", канадский нападающий выступал в заокеанской лиге за "Финикс", "Аризону" и "Ванкувер". В общей сложности на его счету в НХЛ 179 игр, в которых он забросил 16 шайб и сделал 23 голевые передачи. В 2010 году Макмиллан стал вице-чемпионом мира в составе молодежной сборной Канады.