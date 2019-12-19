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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Совет учредителей РУСАДА рассмотрит вопрос о несогласии с санкциями WADA 24 декабря

Он должен финализировать позицию России по этому вопросу и до 30 декабря направить в WADA официальное уведомление о несогласии с решением
Описание
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Общее собрание учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) пройдет 24 декабря в Олимпийском комитете России (ОКР). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России (ПКР).

В четверг наблюдательный совет РУСАДА проголосовал за несогласие с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта. Финализировать позицию России по этому вопросу и до 30 декабря направить в WADA официальное уведомление о несогласии с решением должен совет учредителей РУСАДА. Всемирное антидопинговое агентство должно будет подать официальное уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"На заседании наблюдательного совета Российского антидопингового агентства рассматривались решение WADA по результатам заседания исполнительного комитета WADA 9 декабря 2019 года и вопрос об уведомлении WADA о согласии или несогласии с указанным решением, - говорится в сообщении. - Паралимпийский комитет России ознакомился с принятыми рекомендациями наблюдательного совета РУСАДА общему собранию учредителей РУСАДА, одним из которых является ПКР. Паралимпийский комитет России проведет 24 декабря заседание исполкома ПКР с участием спортсменов и тренеров сборных команд России, где коллегиально обсудит рекомендации наблюдательного совета для принятия согласованного совместного решения перед участием в общем собрании учредителей РУСАДА 24 декабря в Олимпийском комитете России".

Исполком WADA 9 декабря единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить Олимпийские игры и чемпионаты мира и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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