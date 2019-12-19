Хоккеист "Оттавы" Никита Зайцев выбыл из-за травмы на срок до четырех недель

ТАСС, 19 декабря. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" Никита Зайцев выбыл из-за травмы на срок от двух до четырех недель. Об этом сообщает TSN со ссылкой на главного тренера "Оттавы" Ди Джея Смита.

"Зайцев выбыл на две-четыре недели", - сообщает источник.

28-летний россиянин получил повреждение 14 декабря в матче регулярного чемпионата против "Коламбуса" (4:3, в овертайме). Зайцев неудачно заблокировал один из бросков. 17 декабря сообщалось, что хоккеист пропустит из-за повреждения неделю. Всего в активе Зайцева восемь голевых передач в 32 матчах в текущем сезоне.

Зайцев играет за "Оттаву" с текущего сезона, до этого он выступал за "Торонто" (2016-2019). Также он играл за российские "Сибирь" и ЦСКА. В составе сборной России он дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира (2016, 2019).

"Оттава" занимает 14-е место в Восточной конференции, набрав 31 очко в 35 матчах. В следующем матче команда 20 декабря примет "Нэшвилл".