"Зенит" победил "Фенербахче" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 19 декабря. Российский баскетбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) победил в гостях турецкий "Фенербахче" со счетом 84:81 в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Стамбуле в присутствии 8153 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Жоффре Ловернь , набравший 18 очков. У "Зенита" больше всех набрал форвард Матеуш Понитка (16).

"Зенит" занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице, имея в активе четыре победы в 15 матчах. "Фенербахче" идет 15-м с пятью победами и десятью поражениями.

В следующем матче "Зенит" 27 декабря на своей площадке сыграет с сербской "Црвеной Звездой". "Фенербахче" в тот же день примет испанскую "Валенсию".