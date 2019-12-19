{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Еврокубки

"Зенит" победил "Фенербахче" в матче баскетбольной Евролиги

Встреча завершилась со счетом 84:81 в пользу петербургского клуба

ТАСС, 19 декабря. Российский баскетбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) победил в гостях турецкий "Фенербахче" со счетом 84:81 в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Стамбуле в присутствии 8153 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Жоффре Ловернь , набравший 18 очков. У "Зенита" больше всех набрал форвард Матеуш Понитка (16).

"Зенит" занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице, имея в активе четыре победы в 15 матчах. "Фенербахче" идет 15-м с пятью победами и десятью поражениями.

В следующем матче "Зенит" 27 декабря на своей площадке сыграет с сербской "Црвеной Звездой". "Фенербахче" в тот же день примет испанскую "Валенсию".

Реклама на ТАСС
КХЛ
Кудашов: качество льда на "Газпром Арене" ухудшилось со второго периода
СКА уступил ЦСКА со счетом 0:1
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС