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КХЛ

Роман Ротенберг: ФХР намерена побить мировой рекорд по посещаемости хоккейных матчей

Матч на "Газпром Арене" между СКА и ЦСКА, который прошел в четверг, посетили 61810 зрителей
Первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг
© Гавриил Григоров/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) планирует побить рекорд посещаемости хоккейных игр. Об этом журналистам рассказал первый вице-президент ФХР, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

В четверг на футбольной "Газпром Арене" прошла встреча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и ЦСКА (0:1). Матч посетили 61 810 зрителей. Всего эта встреча стала четвертой для хоккейных команд на "Газпром Арене" - в декабре 2018 года сборная России в рамках прошлогоднего розыгрыша победила финнов (5:0), а СКА проиграл ЦСКА (1:4). 15 декабря российские хоккеисты обыграли финнов со счетом 2:0.

"Мы бы в будущем хотели установить мировой рекорд по посещаемости, - отметил Ротенберг. - У нас в городе очень любят хоккей, появилась культура боления, как в Монреале или Торонто, мы хотим, чтобы эта культура прививалась в каждом городе нашей страны. Мы знаем, как хорошо болеют в Новосибирске, в Москве. Такие мероприятия очень сильно влияют на популяризацию хоккея".

Мировой рекорд посещаемости хоккейных матчей был установлен в 2014 году на игре Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Детройтом" и "Торонто" (2:3 Б). Встречу посетил 105 491 зритель. Рекорд посещаемости хоккейных матчей на территории России был установлен в прошлом году на игре между сборными России и Финляндии, которая прошла в присутствии 71 381 зрителя.

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