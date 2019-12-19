Вратарь ЦСКА Сорокин отметил, что хотел бы играть на футбольных стадионах все матчи КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Вратарь московского ЦСКА Илья Сорокин отметил, что с удовольствием провел бы все матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на футбольных стадионах. Об этом Сорокин рассказал журналистам.

В четверг на футбольной "Газпром Арене" прошла встреча КХЛ между СКА и ЦСКА (0:1).

"Эта арена приносит мне удачу, надо тут еще в футбол сыграть. Я бы весь чемпионат сыграл на стадионах, если столько народу будет ходить, приятно играть в такой атмосфере. Если бы я еще летом выходил тут за "Зенит" играть, то, может, ребята бы меня подкалывали. А так не было шуток, что я тут много играю, вообще хотел бы тут в футбол сыграть", - отметил Сорокин.

"Игра была похожа на матч плей-офф. Наши ребята вышли заряженными, за два периода СКА сделал только семь бросков. Мои партнеры ложились под шайбу, играли с первой до последней минуты, это нам и принесло победу", - добавил вратарь ЦСКА.

ЦСКА набрал 55 очков в 37 матчах и вышел на первое место в Западной конференции КХЛ. СКА после 39 встреч идет вторым с 54 очками в активе. В следующем матче ЦСКА 22 декабря сыграет на выезде с подольским "Витязем", СКА в тот же день примет магнитогорский "Металлург".