Два очка Радулова принесли "Далласу" победу в матче НХЛ против "Тампы"

ТАСС, 20 декабря. "Даллас" победил "Тампу" в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3.

В составе победителей шайбы забросили российский форвард Александр Радулов (5-я минута), Радек Факса (38), Джейсон Дикинсон (56) и Тайлер Сегин (64 ОТ). Радулов также отметился результативной передачей в эпизоде с голом Сегина. Голевой пас в прошедшей встрече отдал и нападающий Денис Гурьянов. В активе Радулова в текущем сезоне 24 (10 шайб + 14 передач) очка, у Гурянова - 11 (6+5) баллов за результативность.

У проигравших отличились российский защитник Михаил Сергачев (13), Алекс Киллорн (16) и Ондржей Палат (24). Сергачев также сделал результативную передачу. В активе нападающего Никиты Кучерова тоже один ассист. Сергачев набрал в текущем сезоне 18 (5+13) очков, Кучеров - 36 (11+25).

Ворота команд в прошедшем матче защищали российские голкиперы. Вратарь "Далласа" Антон Худобин сделал 45 сейвов. Его коллега по амплуа из "Тампы" Андрей Василевский отразил 16 бросков. Лучшим игроком матча стал Сегин, второй звездой был признан Сергачев, третьей - Палат.

"Даллас" занимает четвертое место в таблице Западной конференции, набрав 44 очка в 36 матчах. "Тампа" идет восьмой на Востоке, имея в активе 38 баллов после 33 встреч.

В другом матче дня "Бостон" дома в серии буллитов уступил "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2:3. Российский голкипер гостей Семен Варламов отразил 27 бросков и один буллит. Вратарь был признан лучшим игроком матча. Также "Коламбус" на своей площадке в овертайме обыграл "Лос-Анджелес".