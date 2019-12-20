{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НБА

Трипл-дабл Джеймса не спас "Лейкерс" от поражения в матче НБА против "Милуоки"

Встреча завершилась со счетом 104:111
Леброн Джеймс AP Photo/Michael Conroy
Описание
Леброн Джеймс
© AP Photo/Michael Conroy

ТАСС, 20 декабря. "Лос-Анджелес Лейкерс" проиграл "Милуоки" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 104:111.

В составе гостей трипл-дабл оформил форвард Леброн Джеймс. В его активе 21 очко, 12 подборов и 11 передач. Дабл-дабл на свой счет записал его партнер по команде и коллега по амплуа Энтони Дэвис (36 очков, 10 подборов). Джеймс сделал 88-й трипл-дабл в карьере и занимает по этому показателю пятое место в истории НБА.

У хозяев самым результативным стал форвард Яннис Адетокунбо. Он набрал 34 очка, добавив к ним 11 подборов и семь передач. Адетокунбо реализовал пять трехочковых бросков, что стало лучшим результатов в его карьере.

"Лейкерс" занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 24 победы и потерпев пять поражений. "Милуоки" лидирует на Востоке с 25 победами и четырьмя поражениями. В следующем матче "Лейкерс" примут "Денвер" 23 декабря. "Милуоки" днем ранее сыграет на выезде против "Нью-Йорка".

В другом матче дня "Атланта" дома проиграла "Юте" со счетом 106:111. "Сан-Антонио" на своей площадке победил "Бруклин" - 118:105.

Реклама на ТАСС
НХЛ
"Каролина" обыграла "Колорадо" в матче НХЛ. Свечников забросил 15-ю шайбу в сезоне
Встреча завершилась со счетом 3:1
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС