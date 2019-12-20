Трипл-дабл Джеймса не спас "Лейкерс" от поражения в матче НБА против "Милуоки"

ТАСС, 20 декабря. "Лос-Анджелес Лейкерс" проиграл "Милуоки" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 104:111.

В составе гостей трипл-дабл оформил форвард Леброн Джеймс. В его активе 21 очко, 12 подборов и 11 передач. Дабл-дабл на свой счет записал его партнер по команде и коллега по амплуа Энтони Дэвис (36 очков, 10 подборов). Джеймс сделал 88-й трипл-дабл в карьере и занимает по этому показателю пятое место в истории НБА.

У хозяев самым результативным стал форвард Яннис Адетокунбо. Он набрал 34 очка, добавив к ним 11 подборов и семь передач. Адетокунбо реализовал пять трехочковых бросков, что стало лучшим результатов в его карьере.

"Лейкерс" занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 24 победы и потерпев пять поражений. "Милуоки" лидирует на Востоке с 25 победами и четырьмя поражениями. В следующем матче "Лейкерс" примут "Денвер" 23 декабря. "Милуоки" днем ранее сыграет на выезде против "Нью-Йорка".

В другом матче дня "Атланта" дома проиграла "Юте" со счетом 106:111. "Сан-Антонио" на своей площадке победил "Бруклин" - 118:105.