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НХЛ

Шайбы Проворова и Воробьева помогли "Филадельфии" разгромить "Баффало" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:1
Иван Проворов AP Photo/Derik Hamilton
Описание
Иван Проворов
© AP Photo/Derik Hamilton

ТАСС, 20 декабря. "Филадельфия" обыграла "Баффало" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:1.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Воробьев (14-я минута), Джеймс ван Римсдайк (16, 33), Мэтт Нисканен (18), Иван Проворов (29) и Тайлер Питлик (30). У проигравших отличился Виктор Олофссон (52).

Российский защитник "Филадельфии" Проворов забросил восьмую шайбу в текущем сезоне. Всего в активе хоккеиста 22 (8 шайб + 14 передач) очка в 35 матчах. Для Воробьева гол стал дебютным в сезоне. Также нападающий имеет в активе одну результативную передачу после 12 игр в регулярном чемпионате.

"Филадельфия" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 43 очка в 35 матчах. "Баффало" идет седьмым, имея в активе 39 очков после 36 встреч.

В другом матче дня "Оттава" в овертайме победила "Нэшвилл" на своей площадке со счетом 5:4. Российские форварды Владислав Наместников и Артем Анисимов забросили по одной шайбе. В активе Наместникова теперь 18 (8+10) очков, у Анисимова - 7 (6+1). Также "Чикаго" на выезде победил "Виннипег" со счетом 4:1.

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