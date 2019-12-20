"Каролина" обыграла "Колорадо" в матче НХЛ. Свечников забросил 15-ю шайбу в сезоне

ТАСС, 20 декабря. "Каролина" одержала волевую победу над "Колорадо" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.

Первую шайбу в матче забросил нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон, отличившись на 45-й минуте. Однако за три минуты до конца встречи хоккеисты "Каролины" забили трижды. Голами отметились российский нападающий Андрей Свечников (58-я минута), Джейккоб Славин (59) и Себастьян Ахо (60).

Всего на счету Свечникова 36 очков (15 шайб + 21 передача) в 35 матчах текущего сезона. В турнирной таблице Восточной конференции "Каролина" занимает четвертое место, набрав после 35 матчей 46 очков. "Колорадо" идет вторым на Западе, имея в активе 47 очков в 35 встречах.

В следующем матче "Каролина" дома примет "Флориду". "Колорадо" на своей площадке сыграет против "Чикаго". Обе встречи пройдут 22 декабря.