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НХЛ

"Каролина" обыграла "Колорадо" в матче НХЛ. Свечников забросил 15-ю шайбу в сезоне

Встреча завершилась со счетом 3:1
Андрей Свечников AP Photo/Karl B DeBlaker
Описание
Андрей Свечников
© AP Photo/Karl B DeBlaker

ТАСС, 20 декабря. "Каролина" одержала волевую победу над "Колорадо" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.

Первую шайбу в матче забросил нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон, отличившись на 45-й минуте. Однако за три минуты до конца встречи хоккеисты "Каролины" забили трижды. Голами отметились российский нападающий Андрей Свечников (58-я минута), Джейккоб Славин (59) и Себастьян Ахо (60).

Всего на счету Свечникова 36 очков (15 шайб + 21 передача) в 35 матчах текущего сезона. В турнирной таблице Восточной конференции "Каролина" занимает четвертое место, набрав после 35 матчей 46 очков. "Колорадо" идет вторым на Западе, имея в активе 47 очков в 35 встречах.

В следующем матче "Каролина" дома примет "Флориду". "Колорадо" на своей площадке сыграет против "Чикаго". Обе встречи пройдут 22 декабря.

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