{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Боец ММА Ян не исключил перехода в другую категорию в случае завоевания чемпионского пояса

15 декабря Ян нокаутировал американца Юраи Фэйбера и после вызвал на поединок чемпиона UFC в легчайшем и наилегчайшем весе американца Генри Сехудо

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян не исключил перехода в другую весовую категорию в случае выигрыша титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ТАСС в Екатеринбурге.

"Титула пока у меня нет, если бы у меня был пояс, я мог бы подраться на категорию выше, так же мог бы и побоксировать, я боксом восемь лет занимался", - сказал Ян.

15 декабря Ян нокаутировал американца Юраи Фэйбера и после вызвал на поединок чемпиона UFC в легчайшем и наилегчайшем весе американца Генри Сехудо. 26-летний Ян одержал шестую победу подряд в UFC, всего на его счету теперь 15 поединков, 14 побед (6 нокаутом) и одно поражение. Одержав победу над Фэйбером, Ян поднялся на третье место в рейтинге UFC легчайшего веса.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
Бокс
Боксер Лебедев сообщил, что сбросил около 13 кг перед боем с Мчуну в Красноярске
Российский боксер перед боем показал вес 90,5 кг
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС