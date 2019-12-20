Боец ММА Ян не исключил перехода в другую категорию в случае завоевания чемпионского пояса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян не исключил перехода в другую весовую категорию в случае выигрыша титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ТАСС в Екатеринбурге.

"Титула пока у меня нет, если бы у меня был пояс, я мог бы подраться на категорию выше, так же мог бы и побоксировать, я боксом восемь лет занимался", - сказал Ян.

15 декабря Ян нокаутировал американца Юраи Фэйбера и после вызвал на поединок чемпиона UFC в легчайшем и наилегчайшем весе американца Генри Сехудо. 26-летний Ян одержал шестую победу подряд в UFC, всего на его счету теперь 15 поединков, 14 побед (6 нокаутом) и одно поражение. Одержав победу над Фэйбером, Ян поднялся на третье место в рейтинге UFC легчайшего веса.