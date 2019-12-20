Аминов: Моисеев покинет пост тренера сборной РФ в случае неудачи пятиборцев в 2020 году

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов назвал безрадостными результаты основной сборной страны в 2019 году, в случае повторения такого выступления тренерский штаб команды ждут перестановки. Об этом он заявил во время президиума организации, который проходит в пятницу в Олимпийском комитете России (ОКР).

На чемпионате мира 2019 года в Будапеште сборная страны осталась без медалей в личных дисциплинах. Единственную награду россияне завоевали в эстафете - призерами турнира стали Александр Лесун и Данил Калимуллин.

"Подобного результата, который был в 2019 году, я больше не допущу никогда", - сказал Аминов, обращаясь к главному тренеру сборной Андрею Моисееву. Глава федерации отметил, что в случае повторения неудачного выступления будет принято решение о перестановках в тренерском штабе.

"В этом году результаты меня не устраивают. Есть моменты, которые меня радуют, - это достаточно результативная и хорошая работа наших кадетов и юниоров. Думаю, это наша смена, наше будущее, в этом году они показали хорошие результаты. Да, в целом, по данным Международного союза современного пятиборья, наша сборная выступила достаточно прилично, но мы выступаем не для нее, наши результаты меня не устраивают и не радуют", - сказал Аминов.

Глава федерации напомнил, что для улучшения результатов была создана временная структура под названием "Токио-2020". "Это поможет нашей сборной удачно выступить на предстоящих Олимпийских играх, куда, надеюсь, мы попадем - все нынешние проблемы с нашим спортом отойдут на второй план", - заметил глава организации.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.