{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Аминов: Моисеев покинет пост тренера сборной РФ в случае неудачи пятиборцев в 2020 году

Главу Федерации современного пятиборья России не устроили результаты национальной команды в 2019 году

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов назвал безрадостными результаты основной сборной страны в 2019 году, в случае повторения такого выступления тренерский штаб команды ждут перестановки. Об этом он заявил во время президиума организации, который проходит в пятницу в Олимпийском комитете России (ОКР).

На чемпионате мира 2019 года в Будапеште сборная страны осталась без медалей в личных дисциплинах. Единственную награду россияне завоевали в эстафете - призерами турнира стали Александр Лесун и Данил Калимуллин.

"Подобного результата, который был в 2019 году, я больше не допущу никогда", - сказал Аминов, обращаясь к главному тренеру сборной Андрею Моисееву. Глава федерации отметил, что в случае повторения неудачного выступления будет принято решение о перестановках в тренерском штабе.

"В этом году результаты меня не устраивают. Есть моменты, которые меня радуют, - это достаточно результативная и хорошая работа наших кадетов и юниоров. Думаю, это наша смена, наше будущее, в этом году они показали хорошие результаты. Да, в целом, по данным Международного союза современного пятиборья, наша сборная выступила достаточно прилично, но мы выступаем не для нее, наши результаты меня не устраивают и не радуют", - сказал Аминов.

Глава федерации напомнил, что для улучшения результатов была создана временная структура под названием "Токио-2020". "Это поможет нашей сборной удачно выступить на предстоящих Олимпийских играх, куда, надеюсь, мы попадем - все нынешние проблемы с нашим спортом отойдут на второй план", - заметил глава организации.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Глава ФТАР Агапитов выдвинут на пост президента Европейской федерации тяжелой атлетики
Агапитов будет также баллотироваться на посты вице-президента и генеральского секретаря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС