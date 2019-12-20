Фан-зоны чемпионата России по фигурному катанию открылись в Красноярске

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Фан-зоны чемпионата России по фигурному катанию открылись на Театральной площадки Красноярска и в других местах проведения массовых мероприятий города. Об этом ТАСС сообщили в оркгомитете чемпионата.

Фан-зоны будут работать с 20 до 29 декабря, на них будут установлены светодиодные экраны, на которых гости смогут увидеть анонсирующие ролики чемпионата, видеоролики о красотах Красноярского края, а в дни проведения соревнований здесь можно будет наблюдать за выступлением фигуристов в прямом эфире.

"На Театральной площади фан-зона будет работать одновременно с "Белой ярмаркой". Горожане смогут сами попробовать свои силы в фигурном катании - на площади будет работать каток. Для него подготовлена музыкальная программа с хитами последних 50 лет", - рассказали в оргкомитете.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске с 26 по 29 декабря.