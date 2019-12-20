Построенный к ЧМ-2018 стадион "Калининград" передан в собственность региона

КАЛИНИНГРАД, 20 декабря. /ТАСС/. Стадион "Калининград", построенный на острове Октябрьский в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года, передан в собственность области. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"20 декабря стадион "Калининград" перешел в государственную собственность региона. Соответствующий акт приема-передачи федерального имущества в собственность Калининградской области был утвержден Территориальным управлением Росимущества Калининградской области", - говорится в сообщении.

Как уточнила министр спорта региона Наталья Ищенко, в соответствии с распоряжением правительства РФ передача должна была осуществиться до 1 января 2020 года. "Но у нас получилось организовать работу быстрее, поэтому с сегодняшнего дня мы полноправные хозяева стадиона "Калининград", - приводятся в сообщении ее слова.

По данным пресс-службы, содержание стадиона оценивается в 250 млн рублей в год. При этом в 2020 году большую часть этих расходов возьмет на себя федеральный бюджет. Сейчас на стадионе работают секции по акробатическому рок-н-роллу, стрельбе из лука, велосипедному спорту, спортивная школа по самбо и дзюдо, создана детская футбольная школа "Дети Балтики".

Стадион "Калининград", принявший летом 2018 года четыре игры мирового футбольного первенства, построен на острове Октябрьский, где также возводятся объекты культурно-образовательного и музейного комплекса.

Сооружение является домашней ареной калининградского футбольного клуба "Балтика" и представляет собой пятиэтажное здание (включая технический этаж) с тремя ярусами трибун и шестью выходами. Длина футбольного поля - 108 м, ширина - 65 м, с каждой стороны поля расположены восьмиметровые технические зоны для команд, проведения разминки, размещения прессы и обслуживающего персонала.