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НХЛ

Два очка Овечкина помогли "Вашингтону" победить "Нью-Джерси" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:3
Александр Овечкин (справа) AP Photo/Bill Kostroun
Описание
Александр Овечкин (справа)
© AP Photo/Bill Kostroun

ТАСС, 21 декабря. "Вашингтон" победил "Нью-Джерси" в гостевой встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился со счетом 6:3.

В составе победителей голами отметились капитан команды Александр Овечкин (19-я минута), Никлас Бэкстрём (20, 40), Джон Карлсон (41), Йонас Зигенхалер (47) и Рихард Паник (56). У проигравших отличились Кайл Палмиери (5), Блейк Коулман (25) и Майлз Вуд (60). На счету Овечкина также один голевой пас, результативными передачами отметились защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов (1) и нападающий "Нью-Джерси" Никита Гусев (2). Форвард гостей Евгений Кузнецов очков во встрече не набрал.

Овечкин забросил 680-ю шайбу в НХЛ, в текущем сезоне на его счету 35 (22 гола + 13 передач) очков. Кузнецов имеет в активе 32 (12+20) балла за результативность, Орлов - 15 (2+13), Гусев - 17 (5+12).

Ворота "Вашингтона" в прошедшей игре защищал российский голкипер Илья Самсонов, который отразил 24 броска. Лучшим игроком матча стал Бэкстрём. Второй звездой был признан Карлсон, третьей - Овечкин.

"Вашингтон" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 55 очков в 36 матчах. "Нью-Джерси" располагается на 15-й строчке, имея в активе 27 баллов после 34 игр. Следующую встречу столичный клуб проведет 22 декабря дома против "Тампы". "Нью-Джерси" в этот же день на выезде встретится с "Коламбусом".

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