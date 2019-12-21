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НХЛ

Малкин сравнялся с Могильным по очкам в НХЛ

Форварды занимают третье место среди российских бомбардиров в истории лиги
Евгений Малкин AP Photo/Paul Sancya
Описание
Евгений Малкин
© AP Photo/Paul Sancya

ТАСС, 21 декабря. Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин сделал результативную передачу в выездном матче против "Эдмонтона" и набрал 1032-е очко в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Теперь Малкин делит третье место среди самых результативных российских игроков в "регулярках" НХЛ с Александром Могильным.

Лидером по этому показателю является нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, набравший 1246 (680+566) очков, второе место занимает Сергей Федоров - 1179 (483+696) очков.

"Питтсубург" выиграл со счетом 5:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Чад Раведел (8-я минута), Джозеф Бландизи (13), Джаред Макканн (36), Крис Летанг (41) и Брэндон Танев (58), у проигравших отличись Зак Кэссиан (27) и Райли Шихан (40). 33-летний Малкин в текущем сезоне набрал 30 очков (9 голов + 21 результативная передача).

"Питтсбург" одержал четвертую победу подряд и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 35 матчах 46 очков. "Эдмонтон" в последних пяти мачтах проиграл четыре раза и идет на седьмой строчке на Западе, имея в активе 42 очка в 38 играх. В следующем матче "Питтсбург" в гостях сыграет с "Ванкувером" 22 декабря, "Эдмонтон" в этот же день примет "Монреаль".

Теги
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